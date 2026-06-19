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Армия

В Калужской области сбили семь украинских беспилотников

Шапша: ПВО уничтожила семь БПЛА в Калужской области
Naypong Studio/Shutterstock/FOTODOM

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем канале в мессенджере «Макс».

По его данным, украинские дроны сбиты над территорией Бабынинского, Медынского, Козельского, Ульяновского и Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Калуги.

«На местах работают оперативные группы», — написал Шапша.

Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, добавил Шапша.

18 июня в Минобороны России сообщили, что с 07:00 до 20:00 по московскому времени средства ПВО ликвидировали 234 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого сообщалось, что за сутки силы ПВО сбили 992 БПЛА, 10 авиабомб и четыре ракеты «Фламинго», а также три снаряда HIMARS.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что для прекращения налетов дронов необходимо наносить удары по транспортной инфраструктуре Украины и начать воевать всерьез, приближая капитуляцию Киева.

Ранее в России назвали неожиданную цель налета украинских БПЛА на Москву.

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