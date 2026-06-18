В Минобороны сообщили об ударе по электроподстанции в Сумской области

МО: ВС РФ нанесли удар по электроподстанции в Сумской области

ВС России поразили электроподстанцию 110 кВ в населенном пункте Ахтырка Сумской области, объект использовался для нужд ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удар наносился при помощи беспилотника «Герань».

Кроме того, российские военнослужащие поразили пункты временной дислокации (ПВД) противника в районе города Орехов с применением БПЛА «Гербера».

ВС РФ в ночь на 18 июня поразили объекты топливно-энергетического комплекса Украины, используемые в интересах армии республики. Как подчеркнула пресс-служба Минобороны РФ, удары были нанесены «в ответ на террористические атаки киевского режима».

В рамках операции российские военные применили высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также беспилотники большой дальности.

15 июня ВС РФ атаковали места хранения и сборки дальних беспилотников украинских войск.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского десантного катера.