Минобороны: ВС РФ ударили по объектам ТЭК Украины, используемым в интересах ВСУ

Вооруженные силы Российской Федерации в ночь на 18 июня нанесли удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах армии страны. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны России.

Отмечается, что удары были нанесены «в ответ на террористические атаки киевского режима».

В рамках операции российские военные применили высокоточное оружие наземного и воздушного базирования и беспилотники большой дальности.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские войска ударом ФАБ-3000 отрезали ВСУ от снабжения в Красном Лимане ДНР.

По данным оборонного ведомства, российская группировка «Центр» также установила контроль над селом Кутузовка в Донецкой народной республике. Кроме того, в Константиновке штурмовики «Южной» группировки войск ведут активное наступление и освободили от украинских боевиков 96 зданий.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского десантного катера.