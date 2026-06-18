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Армия

Российские войска нанесли удар по энергообъектам Украины

Минобороны: ВС РФ ударили по объектам ТЭК Украины, используемым в интересах ВСУ
Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации в ночь на 18 июня нанесли удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах армии страны. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны России.

Отмечается, что удары были нанесены «в ответ на террористические атаки киевского режима».

В рамках операции российские военные применили высокоточное оружие наземного и воздушного базирования и беспилотники большой дальности.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские войска ударом ФАБ-3000 отрезали ВСУ от снабжения в Красном Лимане ДНР.

По данным оборонного ведомства, российская группировка «Центр» также установила контроль над селом Кутузовка в Донецкой народной республике. Кроме того, в Константиновке штурмовики «Южной» группировки войск ведут активное наступление и освободили от украинских боевиков 96 зданий.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского десантного катера.

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