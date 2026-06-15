В Минобороны РФ сообщили о поражении мест сборки украинских дронов

Российские военные поразили за сутки места хранения и сборки дальних беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, атаки производились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. В результате были поражены места хранения и сборки БПЛА дальнего действия, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 146 районах.

Незадолго до этого Минобороны РФ сообщило, что российские войска нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины в Киеве, Харькове и Днепропетровске. По данным ведомства, были поражены киевский завод «Радар», производящий комплектующие для БПЛА большой дальности, предприятия по разработке и производству БПЛА и авиатехники, а также инновационный терминал «Новая почта», в котором хранится продукция двойного назначения для БПЛА, роботов и радиолектронной борьбы.

Утром 15 июня Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщил, что по Киеву ударили более 25 баллистических ракет и не менее семи «Цирконов».

Ранее в Минобороны заявили о подготовке Киева к потере всей Славянско-Краматорской агломерации.