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Армия

Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского десантного катера

МО: российские войска уничтожили десантный катер ВСУ Combat Boat 90
Arco Ardon/Flickr

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили украинский боевой десантный катер Combat Boat 90 украинских войск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Катер шведского производства был атакован в ходе работы оперативно-тактической авиации, ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ. Кроме того, было нанесено поражение объектам военной промышленности и топливно-энергетической комплекса Украины, используемым Вооруженными силами Украины (ВСУ), складам боеприпасов и горючего, местам сборки и хранения БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских войск и иностранных наемников в 146 районах.

Согласно сводке оборонного ведомства, российские военные группировки «Центр» взяли под контроль село Кутузовка в Донецкой народной республике. В Минобороны РФ добавили, что в донецкой Константиновке штурмовики «Южной» группировки войск ведут активное наступление и освободили от ВСУ 96 зданий. Кроме того, российские силы продолжают ликвидировать подразделения украинских войск, которые находятся в окружении в юго-западной части города.

Ранее российские военные уничтожили немецкий танк в зоне СВО.

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