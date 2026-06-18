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Армия

Канада выступила за завершение конфликта на Украине

Министр обороны Канады призвал начать разговор об окончании конфликта на Украине
Global Look Press

Министр обороны Канады Дэвид Макгинти заявил, что пришло время говорить об урегулировании конфликта на Украине. Об этом он сказал журналистам в Брюсселе перед встречей глав Минобороны стран-членов НАТО, передает ТАСС.

Макгинти подчеркнул, что нельзя продолжать уничтожение людей.

При этом министр добавил, что Оттава продолжит оказывать Киеву необходимую военную помощь.

Накануне премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что президент США Дональд Трамп изменил свою позицию относительно конфликта на Украине, выбрав точку зрения, которую остальные лидеры стран «Большой семерки» считают наиболее реалистичной.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Трампом предупредил, что любые попытки Киева и его союзников изменить ход конфликта на Украине в свою пользу будут обречены на провал.

Ранее в США назвали два возможных исхода конфликта на Украине.

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