Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) остались без последнего канала снабжения в Красном Лимане в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Прямым попаданием авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции уничтожена последняя артерия снабжения ВСУ в Красном Лимане», — отметили в оборонном ведомстве, добавив, что целью стала переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки.

В Минобороны также рассказали об успешном взятии шести опорных пунктов противника и 61 здания. Кроме того, за прошедшие сутки российским военным удалось ликвидировать около 20 украинских военных, а также пикап, 155-мм гаубицу М777 и шесть наземных роботизированных комплексов.

По данным Министерства обороны РФ, российская группировка «Центр» также установила контроль над селом Кутузовка в Донецкой народной республике. Кроме того, в Константиновке штурмовики «Южной» группировки войск ведут активное наступление и освободили от украинских боевиков 96 зданий.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского десантного катера.