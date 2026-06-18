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Армия

На аэродроме в Молдавии заметили украинские военные самолеты

Посол Озеров: на молдавском аэродроме приземляются военные самолеты Украины
Министерство Войны США

На аэродроме Маркулешты в Молдавии садятся украинские военные самолеты. Об этом РИА Новости рассказал российский посол в Кишиневе Олег Озеров.

Дипломат отметил, что проходит модернизация аэродрома Маркулешты. Там регулярно приземляются военно-транспортные самолеты Украины, которые «не картошку с творогом везут».

Озеров подчеркнул, что в связи со всем этим имеются вопросы к властям Молдавии, которые не соблюдают собственный конституционный статус как нейтрального государства.

8 июня в министерстве иностранных дел Молдавии возложили на Россию ответственность за взорвавшийся украинский беспилотный летательный аппарат.

1 июня президент Молдавии Майя Санду заявила, что события на Украине влияют на весь регион. По ее словам, международному сообществу нужно «усилить экономическое давление на Россию» и ввести санкции против нее.

Ранее сообщалось, что Украину и Молдавию хотят принять в ЕС без права голоса.

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