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Армия

Собянин сообщил о падении обломков дронов ВСУ на ТЦ «Садовод»

При падении обломков на ТЦ «Садовод» серьезных повреждений и пострадавших нет
Inna Varenytsia/Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны сбили еще пять беспилотников, летевших на Москву. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, на месте падения обломков на территории торгового центра «Садовод» зафиксированы незначительные повреждения одного из зданий. Пострадавших нет, экстренные службы работают на месте, уточнил он.

Первое сообщение об уничтожении 15 дронов Собянин опубликовал в 4:36 по мск 18 июня. Позже он сообщил о еще семи сбитых БПЛА. В 5:21 мэр написал об отражении атаки еще шести дронов.

До этого Росавиация ввела временные ограничения на прием и отправку воздушных судов во всех столичных аэропортах — Внуково, Домодедово, Жуковском и Шереметьево.

Это уже не первая массированная атака на столичный регион за последние дни. 17 июня система ПВО перехватила 25 вражеских дронов, а в ночь на 16 июня над регионом было уничтожено почти 90 украинских беспилотников.

Ранее губернатор рассказал о пострадавших в Ростовской области при атаке БПЛА.

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