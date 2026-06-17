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Общество

Число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 25

Собянин заявил об отражении атаки 25-го беспилотника на подлете к Москве
Shutterstock

Средствами российской противовоздушной обороны (ПВО) сбит еще один беспилотник, летевший на Москву. Об этом в мессенджере «Макс» заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Этот дрон стал 25-м по счету, пытавшимся прорваться к Москве 17 июня.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в ночь на 16 июня средства противовоздушной обороны сбили над регионом почти 90 беспилотных летательных аппаратов. Пострадали шесть человек, включая 13-летнюю девочку. Собянин в свою очередь сообщил, что из-за атаки дронов также произошел пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода. Никто не пострадал. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее украинские дроны совершили налет на Новороссийск.

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