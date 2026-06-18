Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

Губернатор рассказал о пострадавших в Ростовской области при атаке БПЛА

Слюсарь: человек погиб в результате атаки беспилотников на Ростовскую область
Пелагия Тихонова/РИА Новости

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Ростовскую область в городе Гуково погиб один человек. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он добавил, что еще двое пострадавших были доставлены в больницу в состоянии средней тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь.

Также в результате атаки был поврежден тепловоз и произошло два возгорания коммерческих объектов.

Слюсарь добавил, что на месте происшествия работают экстренные службы.

Утром 17 июня Минобороны России сообщило, что средства ПВО в ночь на 17 июня уничтожили 157 украинских беспилотников самолетного типа.

Как уточнили в Минобороны, беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, а также Тульской и Орловской областями. Кроме того, украинские дроны предприняли попытку атаковать Смоленскую, Липецкую, Тверскую, Рязанскую, Ростовскую и Астраханскую области. Также БПЛА были сбиты над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Черного моря.

Ранее за пять часов над регионами России сбили более 70 украинских беспилотников.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему везение не дар, а навык и как его прокачать? 8 практических советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!