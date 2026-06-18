Губернатор рассказал о пострадавших в Ростовской области при атаке БПЛА

Слюсарь: человек погиб в результате атаки беспилотников на Ростовскую область

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Ростовскую область в городе Гуково погиб один человек. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он добавил, что еще двое пострадавших были доставлены в больницу в состоянии средней тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь.

Также в результате атаки был поврежден тепловоз и произошло два возгорания коммерческих объектов.

Слюсарь добавил, что на месте происшествия работают экстренные службы.

Утром 17 июня Минобороны России сообщило, что средства ПВО в ночь на 17 июня уничтожили 157 украинских беспилотников самолетного типа.

Как уточнили в Минобороны, беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, а также Тульской и Орловской областями. Кроме того, украинские дроны предприняли попытку атаковать Смоленскую, Липецкую, Тверскую, Рязанскую, Ростовскую и Астраханскую области. Также БПЛА были сбиты над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Черного моря.

Ранее за пять часов над регионами России сбили более 70 украинских беспилотников.