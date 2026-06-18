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Армия

Трамп планирует обратиться к американским компаниям по производству ракет для Украины

Bloomberg: Трамп хочет наладить производство ракет для Украины в Европе
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп планирует попросить американские оборонные компании наладить лицензионное производство ракет для Киева в Европе и на Украине на фоне истощения запасов Соединенных Штатов из-за конфликта в Иране. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что США производит ряд вооружения за рубежом, в том числе ракеты Patriot. Вашингтон очень осторожно относится к подобным лицензионным соглашениям из соображений, связанных с интеллектуальной собственностью и цепочками поставок.

До этого сообщалось, что Позиция Трампа по Украине сместилась в сторону поддержки Киева из-за влияния европейских лидеров.

16 июня Трамп заявил о намерении вплотную заняться вопросами украинского урегулирования. При этом многие европейские лидеры обеспокоены тем, что их вновь исключают из возможных переговоров России с Украиной. Стоит ли воспринимать слова американского лидера об урегулировании конфликта всерьез и почему Европа опять осталась за бортом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Москве оценили шансы на переговоры Путина и Трампа в Китае.

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