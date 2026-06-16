«Сложнее, чем с Ираном». Вернется ли Трамп к переговорам по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении вплотную заняться вопросами украинского урегулирования. При этом многие европейские лидеры обеспокоены тем, что их вновь исключают из возможных переговоров России с Украиной. Стоит ли воспринимать слова Трампа об урегулировании конфликта всерьез и почему Европа опять осталась за бортом — в материале «Газеты.Ru».

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая на саммите G7 во Франции, заявил, что тема Ирана для Вашингтона уходит «на второй план», и он будет сосредоточен на урегулировании конфликта России и Украины.

«Мы были сосредоточены на Иране, теперь он отходит на второй план», — сказал американский президент.

Трамп выразил уверенность, что «России следует заключить сделку» с Украиной, чтобы прекратить боевые действия.

Он также сообщил, что провел встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита и намерен встретиться с ним еще раз 16 июня.

«У нас была хорошая встреча. Я встречусь с ним еще раз позднее», — рассказал Трамп.

Ранее украинский президент сообщил, что обсудил с Трампом возможную трехстороннюю встречу с лидером России Владимиром Путиным.

«Вчера мы обсудили с президентом Трампом, что такую встречу можно было бы организовать в США в формате, в котором Путину было бы значительно сложнее отказать по крайней мере президенту Трампу», — написал глава украинского государства в своих социальных сетях.

По его словам, если российская сторона «откажется и от этого формата, потребуется дополнительное давление». Он также напомнил, что Украина «передала сообщение» с предложением провести встречу с Путиным на саммите G7 во Франции на этой неделе, однако, по его словам, российская сторона не поддержала инициативу.

В Кремле же заявили, что не получали подобного предложения по официальным каналам.

«Москва не получала от Киева официальных предложений о встрече Владимира Путина с Владимиром Зеленским на полях саммита G7. Официальных каналов связи между Россией и Украиной сейчас нет, но Зеленский всегда может приехать в Москву, если готов говорить ответственно и серьезно», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также сообщил, что еще нет точных дат предполагаемого визита в Россию переговорщиков от США — спецпредставителя американского президента Стива Уиткоффа и зятя главы государства Джареда Кушнера.

Песков пояснил, что даты поездки пока не согласованы, поскольку американская сторона занята работой над меморандумом о сделке с Ираном, который должен быть подписан в Швейцарии в конце этой недели.

Перспективы мира

Представитель американской администрации в комментарии Politico рассказал, что Трамп оптимистично настроен в отношении завершения конфликта на Украине.

«У президента гуманное сердце, и он хочет, чтобы эта война завершилась. <…> Президент и его команда очень много работали над прекращением войны между Россией и Украиной, и он по-прежнему оптимистичен в отношении того, что в конечном итоге мы заключим мирное соглашение», — заявил представитель администрации Трампа.

В России к обещаниям Трампа вернуться к урегулированию отнеслись положительно, но предупредили, что ему сложно будет продвинуться на этом треке.

«Достичь успехов в урегулировании украинского кризиса будет куда сложнее, чем в иранском вопросе. В иранском вопросе сторонами, влияющими на решение, были только Израиль и Соединенные Штаты, а вот в украинском конфликте участвует целый ряд европейских стран. Очень большое давление с их стороны оказывается и на Зеленского, и на Трампа. Чем больше сторон конфликта, тем больше сложностей возникает в процессе», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По мнению депутата, Вашингтону будет выгодно оказать позитивное влияние на ход мирного урегулирования на Украине, а потому Трамп действительно постарается приложить все усилия.

«Я думаю, что продвижение украинской темы положительно скажется на Республиканской партии. Трамп будет прикладывать все усилия хотя бы для того, чтобы ноябрьские выборы прошли более успешно для его партии», — заключил политик.

С другой стороны, существует мнение, что Трамп не сможет успешно реализовать свои намерения.

«Эти намерения Трампа не будут реализованы на деле. Трамп привык делать громкие заявления, например, относительно точки в иранском конфликте. Я сильно сомневаюсь, что это действительно так, это скорее отложенная история. Сейчас немножко рынки успокоятся, и в сентябре все начнется, все по новой. То же самое ждет ситуацию по Украине», — заявил «Газете.Ru» политолог Сергей Маркелов.

Он подчеркнул, что если бы американский лидер действительно мог повлиять на ситуацию, он бы сделал это раньше.

«Если бы Трамп мог разрулить украинский конфликт, он бы уже давно это сделал. Он же напротив, надолго дистанцировался от него и переключался то на Венесуэлу, то на Иран», — пояснил политолог.

По его мнению, ключевая проблема заключается в неспособности Белого дома повлиять на основные стороны конфликта.

«Трамп не может надавить на Зеленского и заставить его пойти на компромиссные решения. Точно так же Трамп не сможет повлиять на изменение позиции России. Ну а пока никто не идет на уступки, значит, и договоренностей не будет», — резюмировал Маркелов.

Европа не у дел?

Одновременно с сообщениями об энтузиазме Трампа возобновились страхи Европы относительно исключения из мирного процесса, пишет Politico.

«Союзники Киева изо всех сил стараются избежать конфликта с Дональдом Трампом на саммите G7, поскольку он снова переключает внимание на российско-украинскую проблему. Европейские чиновники опасаются, что президент США оставит Европу в стороне от переговоров и сорвет их стратегию максимального давления на Россию и полной поддержки Украины», — говорится в материале.

15 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что теперь, когда европейцы оплачивают большую часть всех поставок оружия Украине, они имеют право голоса за столом переговоров.

Denis Balibouse/Reuters

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова считает, что Европа может претендовать только на роль «группы поддержки» Киева.

«Европейцы хотят быть участниками переговорного процесса. На самом деле участниками процесса могут быть только две стороны — Россия и Украина. Остальные могут быть некими посредниками, и влиять на эти процессы они могут только как группа поддержки», — заявила депутат в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Журовой, чтобы в той или иной форме участвовать в переговорах по Украине с участием России и США, Европе необходимо выбрать одного политика, который будет представлять ее интересы в рамках урегулирования конфликта.

«Готовы ли эти лидеры стран кому-то из своих коллег передать эту инициативу? Из них каждый хочет войти в историю, покрасоваться перед избирателями. И это еще одна проблема», — отметила парламентарий.

Несмотря на все старания европейцев принять непосредственное участие в урегулировании, положение Европы остается сложным, а ее позиция — неконструктивной, отметил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

«Макрон и другие европейские политики попытаются склонить Трампа на свою сторону в ходе вот этой «Большой семерки» и различных мероприятий, которые будут в кулуарах этого форума. Получается так, что Европа хочет участвовать в переговорах, но ее позиция абсолютно неконструктивна, и менять ее никто не хочет, а хотят заставить Трампа изменить свою позицию», — отметил эксперт.

По словам Федорова, рассчитывать на конструктивный подход Европы пока не приходится.

«Она сама себя исключила из роли посредников, полностью встав на сторону Украины, поддерживая ее, вооружая, говоря о необходимости нанести России стратегическое поражение. В Европе отказываются учитывать интересы России, но тогда выступает вполне логичный вопрос: в качестве кого вы вообще хотите выступить на переговорах? Такие предвзятые посредники в этом процессе точно не нужны», — подчеркнул политолог.

Он отметил различие в подходах США и Европы к вопросу переговоров с Москвой.

«Американцы, в отличие от Европы, по крайней мере проявили какое-то понимание, желание услышать нашу аргументацию и нашу позицию. Америка проявила все-таки такие посреднические услуги, желая понять нашу позицию. Это уже говорит о конструктивном подходе, прагматичном, в отличие от Европы, которая сама себя загнала в угол», — заключил Федоров.

Похожей точкой зрения с «Газетой.Ru» поделился и политолог Сергей Маркелов. Он заявил, что главная причина, по которой Европу не хотят включать в переговорный процесс по Украине — то, что на деле она является стороной конфликта.

«Понятна обида Европы из-за того, что ее исключили из переговоров. Но дело не в том, что Россия не признает Европу как переговорщика. Дело в том, что Россия признает Европу как участника этого конфликта. И это очень большая разница», — подчеркнул политолог.

Он добавил, что аналогичной позиции придерживается и Вашингтон.

«Даже в Вашингтоне не признают Европу как переговорщика. Штаты неоднократно отмечали, что европейцы по уши влезли в этот конфликт. Поэтому, безусловно, никак не может Трамп, даже с точки зрения политтехнологической, пригласить Европу в качестве переговорщика», — пояснил Маркелов.