На Западе утверждают об изменении позиции Трампа по российско-украинскому конфликту

Позиция президента США Дональда Трампа по Украине сместилась в сторону поддержки Киева из-за влияния европейских лидеров. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников G7.

Они утверждают, что лидеры «Большой семерки», которые встретились на саммите организации во Франции в июне, начали понимать, что позиции ЕС и США по расстановке сил в российско-украинском конфликте сближаются.

В публикации отмечается, что Трамп, с момента встречи с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже, был твердо убежден, что у Киева не осталось «козырей» и ему нужно пойти на территориальные уступки.

16 июня Трамп заявил о намерении вплотную заняться вопросами украинского урегулирования. При этом многие европейские лидеры обеспокоены тем, что их вновь исключают из возможных переговоров России с Украиной. Стоит ли воспринимать слова американского лидера об урегулировании конфликта всерьез и почему Европа опять осталась за бортом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Москве оценили шансы на переговоры Путина и Трампа в Китае.