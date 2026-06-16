Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

На Западе утверждают об изменении позиции Трампа по российско-украинскому конфликту

Bloomberg: позиция Трампа по Украине изменилась под влиянием Евросоюза
Kylie Cooper/Reuters

Позиция президента США Дональда Трампа по Украине сместилась в сторону поддержки Киева из-за влияния европейских лидеров. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников G7.

Они утверждают, что лидеры «Большой семерки», которые встретились на саммите организации во Франции в июне, начали понимать, что позиции ЕС и США по расстановке сил в российско-украинском конфликте сближаются.

В публикации отмечается, что Трамп, с момента встречи с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже, был твердо убежден, что у Киева не осталось «козырей» и ему нужно пойти на территориальные уступки.

16 июня Трамп заявил о намерении вплотную заняться вопросами украинского урегулирования. При этом многие европейские лидеры обеспокоены тем, что их вновь исключают из возможных переговоров России с Украиной. Стоит ли воспринимать слова американского лидера об урегулировании конфликта всерьез и почему Европа опять осталась за бортом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Москве оценили шансы на переговоры Путина и Трампа в Китае.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Больше детей — ниже ставка? Какой станет семейная ипотека с 1 июля 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!