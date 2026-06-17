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Армия

В Запорожской области при атаке ВСУ на рынок пострадали два пенсионера

Балицкий: пожилые мужчина и женщина ранены в Васильевке при ударе ВСУ по рынку
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали рынок в Васильевке Запорожской области, в результате которого пострадали пожилые мужчина и женщина. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Ранения получили два местных жителя – женщина 1962 года рождения и мужчина 1968 года рождения. Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение, им оказывается вся возможная медицинская помощь», — написал глава региона.

14 июня Балицкий сообщил, что в Запорожской области в результате атак беспилотных летательных аппаратов поврежден ряд ключевых энергетических объектов, что привело к частичному ограничению электроснабжения. По его данным, оперативные службы уже провели оценку ущерба и определили объем восстановительных работ.

13 июня ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС. Из-за ударов украинских войск были повреждены три автомобиля, два из которых полностью уничтожены огнем. Кроме того, пострадали топливозаправочные колонки и остекление здания цеха.

Ранее ВСУ использовали американский беспилотник для ударов по Запорожской области.

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