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Общество

Балицкий сообщил о повреждении ключевых энергообъектов в Запорожской области

Балицкий: в Запорожской области частично ограничили электроснабжение
Proxima Studio/Shutterstock/FOTODOM

В Запорожской области в результате атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) поврежден ряд ключевых энергетических объектов, что привело к частичному ограничению электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем канале в мессенджере «Макс».

По его данным, оперативные службы уже провели оценку ущерба и определили объем восстановительных работ.

«На отдельных участках работы ведутся, на других еще сохраняется опасность атак БПЛА», — написал он.

Балицкий уточнил, что социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение и функционирование критической инфраструктуры. Он также отметил, что активность украинских БПЛА над областью продолжается, системы противовоздушной обороны находятся в боевой готовности и работают над отражением угроз.

До этого компания «Херсонэнерго» сообщила, что четырнадцать муниципалитетов Херсонской области полностью остались без электроснабжения из-за нарушений в энергосистеме Запорожской области. Специалисты уже ведут работы по восстановлению подачи электричества.

Ранее ВСУ использовали американский беспилотник для ударов по Запорожской области.

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