Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В минздраве Белоруссии уточнили число пострадавших при атаке на автобус в Брянской области

Минздрав Белоруссии: шесть детей ранены при атаке БПЛА на автобус под Брянском
Telegram-канал «Егор Ковальчук»

Министр здравоохранения Белоруссии Александр Ходжаев заявил, что при атаке на автобус в Брянской области травмы получили восемь человек. Об этом сообщает агентство БелТА.

По словам министра, в числе пострадавших шесть несовершеннолетних, которые получили ранения разной степени тяжести. В настоящее время они находятся в нескольких больницах Брянской области. Ходжаев также уточнил, что один из пассажиров не выжил.

17 июня ударный беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал на трассе А-240 двухэтажный автобус детско-юношеской спортивной школы №2 города Речицы, следовавший по маршруту ГомельГеленджик.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку ВСУ на автобус очередным «терактом киевского режима».

Ранее губернатор заявил, что ВСУ знали, что атаковали пассажирский автобус.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему везение не дар, а навык и как его прокачать? 8 практических советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!