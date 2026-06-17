В минздраве Белоруссии уточнили число пострадавших при атаке на автобус в Брянской области

Минздрав Белоруссии: шесть детей ранены при атаке БПЛА на автобус под Брянском

Министр здравоохранения Белоруссии Александр Ходжаев заявил, что при атаке на автобус в Брянской области травмы получили восемь человек. Об этом сообщает агентство БелТА.

По словам министра, в числе пострадавших шесть несовершеннолетних, которые получили ранения разной степени тяжести. В настоящее время они находятся в нескольких больницах Брянской области. Ходжаев также уточнил, что один из пассажиров не выжил.

17 июня ударный беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал на трассе А-240 двухэтажный автобус детско-юношеской спортивной школы №2 города Речицы, следовавший по маршруту Гомель — Геленджик.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку ВСУ на автобус очередным «терактом киевского режима».

Ранее губернатор заявил, что ВСУ знали, что атаковали пассажирский автобус.