В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль

Женщина пострадала при ударе FPV-дрона по машине под Белгородом

Женщина пострадала в результате удара FPV-дрона по автомобилю в селе Замостье Белгородской области. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

По данным оперштаба, беспилотник атаковал автомобиль в Грайворонском округе.

В результате удара женщина получила минно-взрывную травму, а также осколочные ранения руки и ноги. Бойцы самообороны доставили пострадавшую в Грайворонскую центральную районную больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

В оперативном штабе также уточнили, что автомобиль получил повреждения.

До этого сообщалось, что несколько сотен квартир и домов получили повреждения в результате атаки ВСУ на Белгородской округ Белгородской области. За сутки в Белгородском округе по более чем 20 населенным пунктам было выпущено семь боеприпасов в ходе трех обстрелов и нанесены удары 30 беспилотников.

В начале июня беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в Белгороде. Однако боевая часть аппарата не детонировала.

Ранее в Белгородской области от удара дрона в частном доме пострадали ребенок и взрослый.