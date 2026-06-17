Число сбитых на подлете к Москве беспилотников превысило 20

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере «Макс» об отражении атаки еще четырех беспилотников, летевших на столицу.

«Отражена атака еще четырех беспилотников, летевших на Москву», — написал Собянин.

Он уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

До этого мэр Москвы передавал, что на подлете к столице уничтожен 20-й дрон. Таким образом, общее число ликвидированных за сутки дронов достигло 24, отмечает «Интерфакс».

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в ночь на 16 июня средства противовоздушной обороны сбили над регионом почти 90 беспилотных летательных аппаратов. Пострадали шесть человек, включая 13-летнюю девочку. Собянин в свою очередь сообщил, что из-за атаки дронов также произошел пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода. Никто не пострадал. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили более 40 украинских БПЛА над территорией России за два часа.