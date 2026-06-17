Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

ВСУ атаковали дронами администрацию села в Херсонской области

В Каховском округе дроны ВСУ атаковали здание администрации села Коробки
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вооруженные силы Украины атаковали с помощью беспилотников здание администрации села Коробки в Каховском округе Херсонской области. В результате удара была повреждена крыша здания. Об этом сообщил глава округа Павел Филипчук.

По словам Филипчука, по сельской администрации был нанесен прицельный удар несколькими дронами. Он уточнил, что в результате атаки повреждения получила крыша здания, при этом никто не пострадал.

Глава Каховского округа также заявил, что расценивает действия украинской стороны как целенаправленный террор против гражданского населения.

Этим же утром беспилотник атаковал автомобиль в Грайворонском округе Белгородской области. В результате удара женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения руки и ноги. Бойцы самообороны доставили пострадавшую в Грайворонскую центральную районную больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Накануне ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали территорию Ярославской области, в Некоузском округе пострадала жительница Москвы.

Ранее губернатор раскрыл подробности массированной атаки ВСУ на Калужскую область.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Фейковые ваучеры на бензин, бесплатная няня для семей с детьми и повторная экспертиза для Лерчек. Что нового к утру 17 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!