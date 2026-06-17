ВСУ атаковали дронами администрацию села в Херсонской области

Вооруженные силы Украины атаковали с помощью беспилотников здание администрации села Коробки в Каховском округе Херсонской области. В результате удара была повреждена крыша здания. Об этом сообщил глава округа Павел Филипчук.

По словам Филипчука, по сельской администрации был нанесен прицельный удар несколькими дронами. Он уточнил, что в результате атаки повреждения получила крыша здания, при этом никто не пострадал.

Глава Каховского округа также заявил, что расценивает действия украинской стороны как целенаправленный террор против гражданского населения.

Этим же утром беспилотник атаковал автомобиль в Грайворонском округе Белгородской области. В результате удара женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения руки и ноги. Бойцы самообороны доставили пострадавшую в Грайворонскую центральную районную больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Накануне ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали территорию Ярославской области, в Некоузском округе пострадала жительница Москвы.

Ранее губернатор раскрыл подробности массированной атаки ВСУ на Калужскую область.