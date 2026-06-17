Губернатор раскрыл подробности массированной атаки ВСУ на Калужскую область

В ночь на 17 июня силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 25 украинских беспилотников над территорией Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Чиновник уточнил, что дроны сбили над Боровским, Дзержинским, Перемышльским, Сухиничским, Тарусским и Ферзиковским муниципальными округами, а также на окраине Калуги.

По словам Шапши, предварительно, информации о рострадавших и разрушениях не поступала.

На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

В Минобороны ранее сообщили, что за минувшую ночь дежурные силы ПВО уничтожили 157 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ. Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, а также Тульской и Орловской областями. Кроме того, украинские БПЛА предприняли попытку атаковать Смоленскую, Липецкую, Тверскую, Рязанскую, Ростовскую и Астраханскую области.

Также беспилотники ликвидировали над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Черного моря.

Ранее губернатор Ярославской области рассказал о пострадавших после атаки дронов на регион.