Минобороны раскрыло итоги ночной атаки украинских беспилотников на Россию

Минобороны: за ночь над 15 регионами России и Черным морем сбили 157 БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 17 июня уничтожили 157 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили беспилотники в период с 20:00 мск вторника до 7:00 мск среды над регионами России и акваторией Черного моря

Как уточнили в Минобороны, дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, а также Тульской и Орловской областями.

Кроме того, украинские дроны предприняли попытку атаковать Смоленскую, Липецкую, Тверскую, Рязанскую, Ростовскую и Астраханскую области.

Также дроны были сбиты над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Черного моря.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что силы ПВО уничтожили шесть беспилотников, летевших в сторону столицы.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в ночь на 16 июня над регионом было сбито почти 90 беспилотников. В результате атаки пострадали шесть человек, в том числе 13-летняя девочка. По словам Собянина, из-за падения беспилотников также возник пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода. Пострадавших в результате возгорания не было.

Ранее российские ПВО уничтожили 172 украинских беспилотника за одну ночь.