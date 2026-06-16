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Армия

За ночь над Россией сбили более 170 беспилотников

Минобороны заявило о перехвате 172 беспилотников над Россией за ночь
Станислав Красильников/РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 16 июня уничтожили 172 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, атака отражалась в период с 20:00 мск понедельника до 07:00 мск 16 июня. Дроны перехватили и уничтожили над Астраханской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Московской, Орловской, Тамбовской, Тульской, Ростовской, Рязанской областями, а также в Краснодарском крае, Крыму.

Кроме того, вражеские беспилотники подавили над акваториями Азовского и Черного морей.

После 07:00 мск мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 15 беспилотников на подлете к столице. По его словам, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

До этого Собянин сообщал о нейтрализации 20 беспилотников. Таким образом, общее число уничтоженных БПЛА в Московском регионе к 7:15 мск достигло 35.

Ранее российские ПВО сбили более 100 украинских дронов всего за семь часов.

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