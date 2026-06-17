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Армия

Мэр Москвы сообщил о ликвидации уже 18 БПЛА, летевших на столицу

Собянин: cредства ПВО сбили еще шесть беспилотников, летевших на Москву
Shutterstock

Шесть беспилотников, летевших на Москву, уничтожены системой противовоздушной обороны. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» мэр столицы Сергей Собянин.

Таким образом, это уже 18-й БПЛА, ликвидированный за ночь и утро.

Собянин добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков сбитого дрона.

До этого мэр писал об уничтожении 10 беспилотников на подлете к Москве.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в ночь на 16 июня средства противовоздушной обороны сбили над регионом почти 90 беспилотных летательных аппаратов. Пострадали шесть человек, включая 13-летнюю девочку. Собянин в свою очередь сообщил, что из-за атаки дронов также произошел пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода. Никто не пострадал. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал цель расширения атак украинских БПЛА на Россию.

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