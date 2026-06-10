Великобритания поможет Украине создать европейскую альтернативу Patriot

Telegraph: Британия и союзники в ЕС помогут Украине создать альтернативу Patriot

Великобритания вместе с европейскими партнерами намерена помочь Киеву разработать собственную систему противоракетной обороны, которая снизит зависимость Украины от американских комплексов Patriot. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что необходимость создания новой системы ПРО вызвана дефицитом перехватчиков Pac-3, поставки которых сократились из-за конфликта США с Ираном.

По словам собеседника издания, проект является попыткой создать «европейский Patriot». Система должна стать более дешевой и пригодной для массового производства. Представители Североатлантического альянса уже координируют усилия, проводят встречи с представителями оборонной промышленности, советниками по нацбезопасности и чиновниками стран-членов.

3 июня президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина совместно с Францией, Норвегией, Германией, Швецией, Данией, Италией и другими партнерами работает над созданием европейской системы противоракетных сил. 1 июня Зеленский призвал Минобороны страны и дипломатов проявить большую активность и добиться поставок Украине систем противовоздушной обороны.

Ранее Зеленский пожаловался США на катастрофическую нехватку ПВО.