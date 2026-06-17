Два московских аэропорта начали выполнять рейсы по согласованию

Росавиация: Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию

Столичные аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации).

В ведомстве пояснили, что эти меры приняты для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации и связаны с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропортов.

16 июня стало известно, что дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика. В этот же день временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в воздушной гавани Сочи.

До этого Росавиация опубликовала методические указания, направленные на повышение безопасности полетов сверхлегких и легких воздушных судов в условиях необходимости противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Ранее десятки самолетов задержали в российских аэропортах.