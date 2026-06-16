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Армия

Стало известно о возможном крушении истребителя на Украине

В России заявили о крушении истребителя Mirage 2000 на Украине

В Хмельницкой области разбился, предположительно, истребитель Mirage 2000 украинских войск. Об этом сообщает Telegram-канал «Повернутые на войне».

Как передает украинское издание «Страна», над Шепетовским районом Хмельницкой области пролетел самолет, после чего сразу произошел взрыв. Журналисты отметили, что ранее в областной военной администрации предупреждали о запланированных учениях, из-за которых «может быть шумно с 11:00 до 17:00».

Военный корреспондент Юрий Котенок в свою очередь заявил в Telegram-канале, что речь может быть о крушении украинского МиГ-29. По его информации, борт упал в районе населенного пункта Москалевка.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

15 июня в Иркутской области потерпел крушение тяжелый сверхзвуковой самолет Ту-22М3. По данным журналистов, воздушное судно упало на берегу Ангары в районе Свирска. По словам очевидцев, экипаж успел эвакуироваться перед крушением.

Ранее военно-транспортный самолет Ан-32 потерпел крушение в Индии.

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