В ВСУ заявили об отсутствии запрета на уничтожение дронов над жилой застройкой

Украинским военным не запрещено уничтожать беспилотники над жилыми районами. Об этом заявил командир батальона перехватчиков 9-й бригады сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины 9ВСУ) Рустам Мустафаев, его слова приводит издание «Страна.ua».

По его словам, в условиях военного положения нет юридических запретов сбивать беспилотники над жилой застройкой, при этом на военных не возлагается ответственность за последствия падения обломков БПЛА.

При этом Мустафаев отметил, что в его подразделении есть следующее правило: если беспилотник обнаружен над жилыми домами или объектами инфраструктуры, бойцы сопровождают цель до тех пор, пока она не покинет потенциально опасную для гражданских лиц территорию, после чего сбивают ее.

За последние дни российские войска на «земле» и воздушно-космические силы в небе резко нарастили удары по чувствительным объектам в глубоком тылу ВСУ. Как отмечает политолог Илья Ухов, российские ракетчики и дроноводы системно и последовательно уничтожают цеха сборки БПЛА, которые украинские военные по традиции прячут в мирных кварталах и на территории социальных объектов.

По словам эксперта, Вооруженные силы РФ начали активно использовать модернизированные дроны Х-51 с элементами искусственного интеллекта и интегрированным машинным зрением для ударов по тепловозам украинских железных дорог, которые являются самым ценным активом Киева в условиях краха электрической контактной сети на обширных пространствах правобережной Украины.

Ранее в подполье сообщили об изменении тактики ударов ВС РФ по объектам на Украине.