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Армия

В подполье сообщили об изменении тактики ударов ВС РФ по объектам на Украине

Координатор подполья Лебедев: ракеты ВС РФ следуют по новым маршрутам
Russian Defence Ministry/Global Look Press

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал ночной массированный удар Вооруженных сил России по объектам на Украине. Тактика атак, по его словам, изменилась.

«Другие маршруты движения ракет. Украинцы привыкли ставить ПВО в тех местах, где наши ракеты и дроны пролетают, сейчас изменили движение, поэтому сбивать стали меньше», — пояснил Лебедев.

Серьезную роль сыграли и предыдущие удары по аэродромам в южных регионах Украины: авиация противника действовала значительно менее активно, добавил он.

15 июня в Минобороны РФ сообщили о нанесении массированного удара высокоточным оружием по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске в ответ на теракты Украины.

Атаке также подверглись военные аэродромы и территориальные центры комплектования.

В ведомстве подчеркнули, что все цели удара были достигнуты, все назначенные объекты уничтожены.

Ранее российские дроны уничтожили группировки ВСУ на Добропольском направлении.

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