Появилось видео с места крушения бомбардировщика ВВС Украины

В Хмельницкой области очевидцы сняли на видео место крушения бомбардировщика Су-24М ВВС Украины. Соответствующие кадры появились в местных пабликах соцсетей и украинских СМИ.

На видео можно увидеть дымящиеся обломки в поле, а также людей, находящихся поблизости.

Вечером 16 июня в украинских воздушных силах сообщили, что бомбардировщик Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко ВВС Украины разбился в Хмельницкой области. Там уточнили, что инцидент произошел около 19:00 мск.

Как заявили в ВВС, экипаж самолета, состоящий из пилота и штурмана, выполнял задание в регионе. В результате произошедшего они не выжили.

В этот же день cтало известно, что в Сумской области фиксируется значительное количество случаев исчезновения «без вести» среди личного состава вспомогательных подразделений ВВС Украины, включая авиационных техников.

16 мая сообщалось, что истребитель F-16 ВВС Украины сбили в ходе воздушного боя над Сумской областью.

Ранее ВС РФ ударили по авиабазе на Украине после посадки там самолета с грузом из США.