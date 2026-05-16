«Разорвало пополам»: в подполье раскрыли подробности о сбитом F-16 ВСУ

Лебедев: ВС России сбили украинский самолет F-16 над Сумами
Истребитель F-16 вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили в ходе воздушного боя над Сумской областью. Об этом РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, утром жители города Кролевец в Сумской области слышали сильный взрыв. При этом незадолго до этого самолет ВСУ с подвешенными ракетами, которые было видно с земли, пролетел над городом в сторону востока, добавил Лебедев.

Украинский самолет начал маневр уклонения, но не успел и был сбит ракетой, отметил собеседник агентства.

«По свидетельствам местных жителей, самолет разорвало пополам и обломки упали в поля за городом», — рассказал подпольщик.

Лебедев уточнил, что по описаниям жителей Кролевца, украинским истребителем был F-16, который летел со стороны Нежина, где находится одна из авиабаз ВСУ.

Несколько дней назад российские военкоры сообщили, что российский Су-57 сбил шведский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340, который был передан Украине.

Ране российский истребитель атаковал два самолета ВСУ над Сумской областью.

 
