В Рязанской области уничтожили два БПЛА

Малков: в Рязанской области сбили еще два дрона

Еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) ликвидировали в Рязанской области. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что пострадавших и повреждений нет.

16 июня в Минобороны РФ рассказали, что системы ПВО сбили 40 украинских дронов в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники перехватили и уничтожили над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Липецкой, Рязанской, Тульской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

12 июня президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что украинские войска расширяют использование беспилотников самолетного типа для ударов вглубь России, чтобы внести раскол в российское общество, нанести моральный и экономический ущерб, а также посеять растерянность среди россиян. Глава государства подчеркнул: у Киева «ничего не получится».

Ранее в Госдуме оценили необходимость усиления защиты Москвы после атаки на НПЗ.