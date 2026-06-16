В Минобороны рассказали о сбитых за день беспилотниках над регионами России

Минобороны: за шесть часов над российскими регионами сбили 40 украинских дронов

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за шесть часов 16 июня сбили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами. Об этом заявили в министерстве обороны России в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что дроны самолетного типа были перехвачены и уничтожены в период с 14:00 до 20:00 мск.

Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Липецкой, Рязанской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

16 июня в Минобороны РФ заявили, что силы противовоздушной обороны уничтожили за сутки 491 украинский беспилотник самолетного типа и две крылатые ракеты «Фламинго».

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в ночь на 16 июня средства противовоздушной обороны сбили над регионом почти 90 беспилотных летательных аппаратов. По информации мэра столицы Сергея Собянина, из-за атаки дронов также произошел пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее газопровод был поврежден в Краснодарском крае при атаке беспилотников.