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В Минобороны рассказали о сбитых за день беспилотниках над регионами России

Минобороны: за шесть часов над российскими регионами сбили 40 украинских дронов
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за шесть часов 16 июня сбили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами. Об этом заявили в министерстве обороны России в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что дроны самолетного типа были перехвачены и уничтожены в период с 14:00 до 20:00 мск.

Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Липецкой, Рязанской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

16 июня в Минобороны РФ заявили, что силы противовоздушной обороны уничтожили за сутки 491 украинский беспилотник самолетного типа и две крылатые ракеты «Фламинго».

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в ночь на 16 июня средства противовоздушной обороны сбили над регионом почти 90 беспилотных летательных аппаратов. По информации мэра столицы Сергея Собянина, из-за атаки дронов также произошел пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее газопровод был поврежден в Краснодарском крае при атаке беспилотников.

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