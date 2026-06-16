Газопровод поврежден в Краснодарском крае при атаке беспилотников

В Калининском районе Кубани поврежден газопровод при атаке беспилотников

Газопровод поврежден в результате атаки беспилотников в Краснодарском крае. Об этом сообщил оперштаб Кубани в Telegram-канале.

В результате ночной атаки дронов в двух муниципалитетах края зафиксированы повреждения, рассказали в оперштабе.

«В Калининском районе был поврежден газопровод за х. Журавлевка. Он уже восстановлен», — говорится в сообщении.

В Славянском районе пострадали два частных дома. В одном повреждена кровля, в другом – стена. В огороде одного из домов произошел пожар, его потушили до прибытия пожарных.

В обоих случаях никто не пострадал, добавили там.

До этого Минобороны РФ сообщало, что за сутки средства ПВО сбили 491 украинский беспилотник самолетного типа и две крылатые ракеты «Фламинго».

Во время утренней атаки в Воронежской области был поврежден инфраструктурный объект.

Ранее обломки сбитых дронов упали на территорию промпредприятия Новомосковска.