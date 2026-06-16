Российский фрегат сделал предупредительный выстрел рядом с британской яхтой

Моряки российского фрегата «Адмирал Григорович» сделали предупредительный выстрел в сторону яхты, которая приближалась к военному кораблю в Ла-Манше. Об этом сообщает Sky News.

«Российское судно произвело предупредительные выстрелы с расстояния около 500 ярдов (приблизительно 457 метров), примерно в 20 морских милях к югу от острова Уайт, за пределами территориальных вод Великобритании», — говорится в публикации.

Журналисты уточнили, что инцидент произошел в районе острова Уайт и Нормандских островов.

В министерстве обороны Великобритании рассказали, что в ведомстве проинформированы об инциденте с участием российского военного корабля.

Представитель МО добавил, что случай расследуется. По данным телеканала, яхта зарегистрирована в Великобритании.

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