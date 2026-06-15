Стало известно, есть ли граждане РФ на задержанном Британией танкере

Граждан России на задержанном властями Великобритании в проливе Ла-Манш танкере Smyrtos нет. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве РФ в Лондоне.

«По нашей информации, граждан России среди членов экипажа не было», — отметили в дипмиссии.

14 июня Великобритания сообщила о перехвате нефтяного танкера, который Лондон относит к «российскому теневому флоту». Премьер-министр Кир Стармер отметил, что лично поручил военным провести операцию в Ла-Манше. По его словам, она завершилась успешно и должна стать сигналом для тех, кто якобы способствует продолжению конфликта на Украине. Стармер подчеркнул, что это очередной удар по России.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев связал действия Лондона с внутренними проблемами Великобритании. По его словам, вместо борьбы с мигрантами отчаявшийся Стармер пытается отвлечь страну эскалацией конфликта. Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что Москва ждет от британской стороны официальных разъяснений о правовых основаниях задержания. Он усомнился в наличии законных причин для перехвата и назвал произошедшее демонстрацией силы.

Ранее в Совфеде раскрыли, как избежать захвата российских танкеров.