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Армия

На борту упавшего в США стратегического бомбардировщика находились сотрудники Boeing

Boeing: на борту упавшего в Калифорнии B-52 находились двое сотрудников компании
Global Look Press

На борту разбившегося в Калифорнии стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress Военно-воздушных сил США находились сотрудники аэрокосмической корпорации Boeing. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении говорится, что на борту B-52 были два сотрудника Boeing. При этом в корпорации не разъяснили, чем именно занимались ее представители на борту стратегического бомбардировщика.

Накануне стало известно, что стратегический бомбардировщик Военно-воздушных сил США B-52 Stratofortress разбился вскоре после взлета с авиабазы Эдвардс. Авиакатастрофа произошла в 11:20 (21:20 мск). После случившегося авиабазу временно закрыли, чтобы персонал мог сосредоточиться на операциях по экстренному реагированию.

B-52 — один из старейших самолетов ВВС, впервые поступивший на вооружение в 1955 году. Обычно этот тяжелый бомбардировщик дальнего действия перевозит экипаж из пяти человек. Кроме того, он может нести ядерные бомбы и крылатые ракеты. Действующая версия B-52H по-прежнему играет важную роль в арсенале американских ВВС, который включает в себя 76 таких самолетов. Воздушное судно использовалось в бомбардировках во время нынешнего конфликта между США и Ираном.

Ранее в США во время авиашоу столкнулись боевые самолеты.

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