В США после крушения стратегического бомбардировщика временно закрыли авиабазу

Авиабаза Эдвардс в Калифорнии временно прекратила работу после падения В-52

После крушения в Калифорнии стратегического бомбардировщика Военно-воздушных сил США B-52 Stratofortress временно закрыта авиабаза Эдвардс. Об этом сообщается на странице базы в социальной сети X.

В заявлении говорится, что военный аэродром закрыт, и все прибывающие самолеты перенаправляются на другие авиабазы. Приостановлено до дальнейшего уведомления действие всех пропусков для посетителей на некоммерческой основе. Это позволит персоналу базы Эдвардс полностью сосредоточиться на операциях по экстренному реагированию.

По информации, полученной ТАСС, авиабаза будет закрыта минимум на протяжении девяти часов.

15 июня стало известно, что бомбардировщик B-52 разбился вскоре после взлета с авиабазы Эдвардс.

14 июня сообщалось, что военный самолет потерпел крушение рядом с озером Римрок в американском штате Вашингтон, вызвав лесной пожар. Пилот воздушного судна успел катапультироваться, он был госпитализирован.

Ранее в США во время авиашоу столкнулись боевые самолеты.