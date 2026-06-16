При крушении бомбардировщика ВВС США погибли восемь человек

При крушении стратегического бомбардировщика американских ВВС в Калифорнии погибли восемь членов экипажа, передает CNN.

Телеканал уточняет, что B-52 вылетел с базы к северо-востоку от Лос-Анджелеса утром 15 июня. Вскоре бомбардировщик рухнул. Он выполнял тестовый полет. По предварительным данным, в этой авиакатастрофе выжить было нельзя. На место крушения прибыли аварийные бригады, аэродром базы закрыли.

Накануне стало известно, что стратегический бомбардировщик Военно-воздушных сил США B-52 Stratofortress разбился вскоре после взлета с авиабазы Эдвардс. Авиакатастрофа произошла в 11:20 (21:20 мск). После случившегося авиабазу временно закрыли, чтобы персонал мог сосредоточиться на операциях по экстренному реагированию.

B-52 — один из старейших самолетов ВВС, впервые поступивший на вооружение в 1955 году. Обычно этот тяжелый бомбардировщик дальнего действия перевозит экипаж из пяти человек. Кроме того, он может нести ядерные бомбы и крылатые ракеты. Действующая версия B-52H по-прежнему играет важную роль в арсенале американских ВВС, который включает в себя 76 таких самолетов. Воздушное судно использовалось в бомбардировках во время нынешнего конфликта между США и Ираном.

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