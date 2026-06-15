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Армия

В Белгородской области пострадали два человека в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль

Оперштаб: два человека пострадали при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Дорогощи
Telegram-канал Оперштаб Белгородской области

В результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль в районе села Дорогощь Грайворонского округа Белгородской области пострадали два человека. Об этом сообщил региональный оперштаб в Telegram-канале.

В оперштабе уточнили, что мужчины получили осколочные ранения различных частей тела.

«Пострадавшим оказывают необходимую помощь в Грайворонской ЦРБ. Машина повреждена», — говорится в сообщении.

11 июня в результате удара дрона ВСУ по пассажирскому автобусу в селе Вознесеновка Белгородской области 11 человек пострадали, еще один получил травмы, несовместимые с жизнью. Двое мужчин и пять женщин получили ссадины и осколочные ранения, еще у четверых пострадавших предварительно диагностировали акубаротравмы.

В этот же день временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, а трое ранены в результате нового удара украинских войск по поселку Белая Березка.

Ранее беспилотник атаковал автобус с пассажирами в Мелитополе.

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