В Белгородской области мирный житель погиб и 11 пострадали из-за удара ВСУ по автобусу

В Белгородской области мирный житель погиб при ударе БПЛА ВСУ по автобусу

Один мирный житель погиб, 11 получили ранения в результате удара дрона ВСУ по пассажирскому автобусу в селе Вознесеновка Белгородской области. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» региональный оперативный штаб.

«В селе Вознесеновка Шебекинского округа дрон ударил по пассажирскому автобусу. От полученных ранений женщина скончалась на месте. Выражаем соболезнования родным и близким», — говорится в публикации.

В оперштабе уточнили, что в Шебекинскую ЦРБ доставлены одиннадцать человек. Двое мужчин и пять женщин получили ссадины и осколочные ранения, еще у четверых пострадавших предварительно диагностировали акубаротравмы. Специалисты оказывают им всю необходимую помощь.

Кроме того, атаки ВСУ зафиксированы в поселке Разумное Белгородского округа, в хуторе Леоновка Валуйского округа, в селе Головчино Грайворонского округа, в населенных пунктах Белянка и Сурково Шебекинского округа, а также в селе Сергиевка Краснояружского округа. В результате были повреждены машины, спецтехника, сельхозтехника, инфраструктурный и социальный объект, надворная постройка.

11 июня временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, а трое ранены в результате нового удара украинских войск по поселку Белая Березка.

До этого глава Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что десять многоэтажек и пять частных домов получили повреждения во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город.

Ранее беспилотник атаковал автобус с пассажирами в Мелитополе.