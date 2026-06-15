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Армия

Лукашенко рассказал, в каком случае дни ВСУ будут сочтены

Лукашенко: если армия РФ окружит агломерацию на севере Донбасса, дни ВСУ сочтены
Andriy Andriyenko/AP

Если Вооруженные силы России смогут окружить агломерацию на севере Донбасса, то дни ВСУ будут сочтены. Об этом в интервью телеканалу Al Arabiya English заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Если россиянам удастся окружить эту агломерацию (под Славянском и Краматорском. — «Газета.Ru») , как они ее называют, и освободить или захватить часть Донецкой области, где окопались войска Украины, дни будут их сочтены», — сказал он.

По словам главы государства, так будет, поскольку основной костяк ВСУ находится на этой территории региона.

До этого военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что многие комментаторы утверждают, что Вооруженные силы России продвигаются в зоне проведения СВО недостаточно быстро. Однако «эксперты» зачастую не имеют представления о реальной обстановке на линии боевого соприкосновения, отметил эксперт.

Кроме того, он подчеркнул, что главным критерием остается не скорость продвижения, а достижение результата с минимальными потерями.

Ранее на Западе заявили о возможных сроках перехода всего Донбасса под контроль ВС РФ.

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