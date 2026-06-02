Аналитик Баранец: темпы продвижения ВС РФ в зоне СВО нельзя назвать медленными

Многие комментаторы утверждают, что Вооруженные силы (ВС) России продвигаются в зоне проведения специальной военной операции (СВО) недостаточно быстро. Однако «эксперты» зачастую не имеют представления о реальной обстановке на линии боевого соприкосновения. Об этом в беседе с Tsargrad.tv заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.

«Вы посмотрите, за два месяца последние мы взяли, по-моему, 63 населенных пункта. А мы говорим, мол, движения нет, армия медленно наступает», — сказал аналитик.

Он подчеркнул, что главным критерием остается не скорость продвижения, а достижение результата с минимальными потерями.

Накануне пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Тихоновка в Донецкой народной республике (ДНР).

14 мая ведомство заявило, что российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Николаевка в ДНР.

Ранее российские силы ударили по цехам производства беспилотников Украины.