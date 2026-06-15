В Минобороны назвали число сбитых дронов за 12 часов

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 74 украинских дрона за 12 часов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

По информации ведомства дроны были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей в период с 8:00 мск до 20:00 мск.

До этого в Минобороны сообщили, что российские военные поразили за сутки места хранения и сборки дальних беспилотников Вооруженных сил Украины. По информации ведомства, атаки производились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. В результате были поражены места хранения и сборки БПЛА дальнего действия, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 146 районах.

Утром 15 июня оборонное ведомство сообщило, что российские войска нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины в Киеве, Харькове и Днепропетровске.

Ранее Минобороны РФ заявило о перехвате 123 дронов над Россией за ночь.