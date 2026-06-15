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Армия

Россия нанесла массированный удар по Киеву

«Военкоры русской весны»: по Киеву нанесен массированный удар
Кадр из видео/k_dvizh/Telegram

Российские войска в ночь на 15 июня нанесли массированный удар по Киеву. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

«Киев в огне и дыму: ударили более 25 баллистических ракет и не менее 7 «Цирконов», — пишет канал.

По его данным, украинскую столицу накрыл едкий дым от пожаров. На местах ударов работают все службы.

Кроме того, по одной баллистической ракете прилетело в Днепропетровск и Харьков. Всего было использовано около 480 ударных дронов и примерно 28 крылатых ракет Х-101.

В более чем 40 локациях зафиксированы разрушения, атака дронов продолжается, добавил канал.

Утром в понедельник российское Минобороны сообщило, что Вооруженные силы страны в ответ на украинские атаки нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Атаке также подверглись военные аэродромы и территориальные центры комплектования.

Ранее в Минобороны заявили о подготовке Киева к потере всей Славянско-Краматорской агломерации.

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