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Армия

В Минобороны заявили о подготовке Киева к потере всей Славянско-Краматорской агломерации

МО РФ: Киев вывез основные мощности КЗТС и 3,5 тыс. сотрудников на запад Украины
Евгений Биятов/РИА Новости

Высокие темпы продвижения подразделений «Южной» группировки войск в Константиновке ДНР вынудили Киев приступить к эвакуации из Краматорска основных предприятий и их персонала в западные области Украины. Об этом рассказала пресс-служба министерства обороны РФ в мессенджере «Макс».

В ведомстве уточнили, что принудительная эвакуация семей с детьми до 17 лет из населенного пункта осуществляется украинскими властями с 9 июня.

«По состоянию на 14 июня 2026 года из города в одну из западных областей Украины уже вывезены основные производственные мощности Краматорского завода тяжелого станкостроения вместе с 3,5 тысячами сотрудников», — сообщили в Минобороны.

Также, по данным министерства, сейчас в экстренном порядке ведется подготовка к эвакуации ряда других предприятий, в частности, Новокраматорского машиностроительного завода (НВКМЗ), Старокраматорского машиностроительного завода (СКМЗ) и завода «Энергомашспецсталь».

Пресс-служба отмечает, что Киев активно готовится к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска, за которыми последует утрата и всей Славянско-Краматорской агломерации.

14 июня в Минобороны РФ сообщили, что подразделения ВС РФ заблокировали украинские вооруженные формирования в населенном пункте Константиновка.

По данным ведомства, штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса ведут активные наступательные действия, продолжая уничтожать заблокированные группы ВСУ в юго-западной части города.

В течение суток российские бойцы взяли под контроль 117 зданий в населенном пункте, украинские войска потеряли 90 человек личного состава, три броневика и 20 пикапов.

Ранее российский командир рассказал о неожиданном для ВСУ маневре в Константиновке.

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