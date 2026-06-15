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Армия

В ВС РФ рассказали о развитии боев за Константиновку

Командир ВС РФ рассказал о трудностях в боях за Константиновку
Министерство обороны РФ/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) очень сильно контролировали подходы к Константиновке. Об этом командир 1194-го мотострелкового полка группировки российских войск «Юг» с позывным «Русич» рассказал в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ, передает РИА Новости.

По словам военного, самое тяжелое в боях за Константиновку было проломить первую линию обороны, войти вглубь линии обороны ВСУ.

Командир уточнил, что 1194-й полк работает, в первую очередь, в высотном квартале Константиновки в западной, юго-западной и северо-западной частях города. По его словам, на участках западнее от реки Кривой Торец полк действовал совместно с 4-й мотострелковой бригадой.

14 июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВС РФ усилили контроль главной трассы снабжения ВСУ в Константиновке. По его словам, бои идут в нескольких частях города, в том числе в центре и в промзоне. Чиновник уточнил, что от их исхода зависит продвижение российских войск к Краматорско-Славянской агломерации.

Ранее российский командир раскрыл, как жители Константиновки помогают военным.

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