Пушилин рассказал об успехах ВС РФ в районе Константиновки

Вооруженные силы (ВС) России усилили контроль главной трассы снабжения ВСУ в Константиновке ДНР. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в видео, которое он опубликовал в мессенджере «Макс».

«На Константиновском направлении российские войска освободили населенные пункты Химик, он же Молочарка, и Роскошное. С их освобождением подразделения «Южной» группировки войск усилили охват Константиновки с флангов, а также контроль трассы Дружковка — Константиновка, являющейся главным путем снабжения противника в городе», — уточнил он.

По словам главы ДНР, взятие под контроль данных населенных пунктов открывает возможность окончательно срезать «карман» возле поселка Стенки и оттеснить ВСУ к Ижевке и Алексеево-Дружковке.

Пушилин также уточнил, что в Константиновке бои идут в нескольких частях города, в том числе в центре и в промзоне. От их исхода зависит продвижение российских войск к Краматорско-Славянской агломерации.

14 июня в Минобороны РФ сообщили, что подразделения ВС РФ заблокировали украинские вооруженные формирования в населенном пункте Константиновка.

По данным ведомства, штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса ведут активные наступательные действия, продолжая уничтожать заблокированные группы ВСУ в юго-западной части города.

В течение суток российские бойцы взяли под контроль 117 зданий в населенном пункте, украинские войска потеряли 90 человек личного состава, три броневика и 20 пикапов.

Ранее российский командир рассказал о неожиданном для ВСУ маневре в Константиновке.