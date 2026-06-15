Оставшиеся в Константиновке жители оказывают помощь российским военнослужащим, принося им воду и продукты питания. Об этом ТАСС рассказал командир штурмового батальона 1194-го полка Южной группировки войск с позывным Крупный.

По словам военнослужащего, однажды на позицию российских бойцов пришли местные жители. После общения с военными они принесли им воду и продукты, а также самостоятельно доставили необходимую помощь.

Командир отметил, что группа мирных жителей, которая помогала российским военнослужащим, уже была выведена в более безопасный район.

При этом он подчеркнул, что до завершения эвакуации населения из города еще далеко. По его словам, перед этим необходимо провести полную зачистку территории.

До этого боец бригады «Русь» с позывным «Асыл» сообщил, что в Часовом Яре украинские военные отправили двух подростков на позиции добровольческой бригады, чтобы выманить российских солдат. По его словам, противник использует любые методы для обнаружения российских военных, в том числе детей. В микрорайоне Северный он заметил двух мальчиков примерно 11 и 13 лет, которые ходили по улицам и с акцентом выкрикивали «русские!».

Ранее житель Харьковской области сообщил, что ВСУ насильно изымали детей у семей.