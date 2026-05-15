В Самарской области выявили хищение более 100 млн при закупках медоборудования

МВД: ущерб самарскому минздраву от мошеннической схемы оценили в 100 млн рублей
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

В Самарской области выявлена схема хищения бюджетных средств, выделенных на закупку медицинского оборудования для учреждений здравоохранения региона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

По информации следствия, в 2020–2025 годах было заключено 605 госконтрактов на поставку медицинских изделий в учреждения здравоохранения региона, стоимостью свыше 5 млрд рублей. Однако, как уточнили в МВД, поставщиков определили неконкурентным образом, а цену оборудования фигуранты установили через подконтрольные организации, что нанесло ущерб министерству здравоохранения Самарской области в размере 100 млн рублей.

Уточняется, что запротоколирована работа бенефициаров трех фирм и руководителя ТФОМС региона – их подозревают в причастности к мошеннической схеме. Следователи полагают, что фигуранты вступили в преступный сговор с представителями ГКУ «Самарафармация» и областным минздравом с целью хищения бюджетных денег.

По факту произошедшего было возбуждено девять уголовных дел. Троих фигурантов арестовали, одного объявили в розыск.

В марте этого года ФАС выявила картельный сговор на сумму более 340 миллионов рублей при участии в торгах на поставку лекарств, медицинских изделий и оборудования.

Ранее модельеру и экс-сотруднице Минобороны дали 6 лет за мошенничество с ИВЛ.

 
